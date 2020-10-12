وزراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات ضد رئيس بيلاروسيا

اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قد أعلن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع المجلس اليوم الاثنين، سيناقشون عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا، بما في ذلك ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وقال الوزير، قبل بدء اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي: «سنتحدث أيضا عن بيلاروسيا، فالوضع لم يتحسن منذ الاجتماع الأخير، والعنف مستمر، واحتجاز المتظاهرين السلميين مستمر. لذلك، سنناقش كيفية المضي قدما.. واقترحت فرض عقوبات جديدة على أشخاص، ومن بينهم أيضا لوكاشينكو».

وتدهورت علاقات بيلاروسيا مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل حاد بعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس والتي، وفقًا للجنة المركزية للانتخابات، فاز فيها لوكاشينكو للمرة السادسة، ولم يعترف الاتحاد الأوروبي بلوكاشينكو كرئيس شرعي لبيلاروسيا.