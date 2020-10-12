موريتانيا: شرطة الجرائم الاقتصادية تستدعي ولد عبد العزيز بتهمة الفساد وغسل الأموال

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أفادت مصادر صحفية مساء اليوم الأحد، بأن شرطة الجرائم الاقتصادية تستعد لاستدعاء الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز على خلفية تهم فساد موجهة ضده.

وأضافت المصادر أن أبرز التهم الموجهة ضد ولد عبد العزيز هي الفساد وغسيل الأموال، توصلت إليها شرطة الجرائم الاقتصادية من معلومات "البحث الأولي".

وأشارت إلى أن النيابة العامة تستعد لاستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مرة أخرى، رفقة مسؤولين آخرين مشمولين في التحقيق.

وكشفت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الحالي، عن عمليات فساد واسعة جرت في ظل حكم ولد عبد العزيز.