تبدأ وزارة التربية والتعليم التوريد التجريبي لوجبات التغذية المدرسية يوم 16 أكتوبر الجاري بمحافظة المنوفية لمدة أسبوعين ثم يتم التوريد لباقي المحافظات.

وأضافت، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنه سيتم التوريد لمحافظات الفيوم - الإسكندرية - بني سويف - كفر الشيخ، من 1 نوفمبر، ومحافظات البحيرة - القاهرة - الجيزة - اسيوط - الاقصر - قنا، يبدأ التوريد من 15 نوفمبر، محافظات الدقهلية - الاسماعيلية - دمياط - شمال سيناء - البحر الاحمر - جنوب سيناء - مطروح - القليوبية - أسوان -سوهاج : يبدأ التوريد من 15 ديسمبر.

وقالت الوزارة إنه سيتم استلام الوجبات وفقا للعدد المقيد للتلاميذ بالمدرسة، ويتم التوزيع وفقا للعدد الفعلي للتلاميذ وبالتنسيق مع الجهة الموردة بحيث لا يتبق وجبات بالمدرسة في نهاية الأسبوع، ويتم توزيع الوجبات على المدارس المستفيدة على الحضور الفعلي للتلاميذ بناءا على احصائية الغياب المعتمدة من شئون الطلبة بدون وجبات زائدة ولا يتم حرمان أي تلميذ نهائيا من الوجبة لأي سبب كان.