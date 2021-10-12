 مجاهد يطالب الجماهير بمساندة المنتخب حتى تحقيق حلم المونديال - بوابة الشروق
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مجاهد يطالب الجماهير بمساندة المنتخب حتى تحقيق حلم المونديال

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 12:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 12:43 ص

وجه أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، إن التهنئة للمنتخب الوطني بمناسبة فوزه الكبير على نظيره الليبي بثلاثة أهداف نظيفة في بنغازي أكدت جدارته بصدارة المجموعة التي صعد إليها قبل ثلاثة أيام بالفوز على المنتخب الليبي في برج العرب.

وقال رئيس الاتحاد أن التهنئة موجهة إلى الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش وكل أعضاء جهازه المعاون على هذا التغيير الذي أحدثه على شكل المنتخب الوطني بما يليق باسمه وعراقته، وتمتد التحية إلى جميع اللاعبين الذين بدوا بروح عالية وأكثر اصرارا على تقديم الشكل الذي يتمنونه لمنتخب بلادهم، كما تشمل التحية أيضًا زملاءه أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم الذين تحملوا معه عبء قرار التغيير في هذا التوقيت والذي جاء خالصًا لمصلحة المنتخب الوطني.

وأكد احمد مجاهد أن منتخب مصر يستحق يقف خلفه الجميع وأن يساهموا في فرض حالة الاستقرار من حوله ودعمه بكل الصور الممكنة من أجل تحقيق حلم كل المصريين ، لا سيما وأن الجميع الآن يرونه على الطريق الصحيح.


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