الإضراب يشل مرافق الحياة في القدس والضفة الغربية

عم الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، وتعطلت الدراسة في مختلف الجامعات، فيما علّقت نقابة المحامين العمل أمام كل المحاكم، احتجاجا على ممارسات إسرائيل وتدابيرها القمعية، وإسنادا لمخيم شعفاط وبلدة عناتا، اللذين أعلنا العصيان المدني الشامل في مواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض عليهما لليوم الخامس على التوالي.



ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، عم الإضراب التجاري والتعليمي الشامل، محافظة القدس، استجابة لدعوة العصيان المدني التي أطلقها مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وتعطلت المدراس وأغلقت المحلات التجارية أبوابها كذلك، وبدت شوارع المدينة شبه خالية.



وكان أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس أعلنوا الليلة الماضية، العصيان المدني المفتوح في المخيم والبلدة، بما يشمل إغلاق المدارس، والمحال التجارية، ومنع السير بالمركبات بعد الساعة العاشرة مساءً إلا للحالات الضرورية، وعدم خروج العمال للعمل، ودعوة مدارس القدس للمشاركة بالإضراب والإغلاق.



وأكد أهالي شعفاط وعناتا أن هذا العصيان والإضراب سيكون مستمرا حتى فك الحصار وعودة الحياة الى طبيعتها.



وتواصل القوات الإسرائيلية عملية بحث وتمشيط عن منفذ عملية إطلاق نار في مخيم شعفاط للاجئين مساء يوم السبت الماضي، قتلت فيها جندية إسرائيلية وأصيب جنديان بجراح متفاوتة.



وكان فلسطيني هاجم تجمعا للجيش الإسرائيلي على معبر شعفاط، مساء السبت، من مسافة قريبة بعد ترجله من مركبة وأطلق النار من مسدسه تجاههم قبل أن ينسحب من مكان الحادث.



وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح حمّلت في بيان لها، "حكومة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه المسؤولية الكاملة عن عمليات القتل والعدوان المستمر على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة قاطبة وكل فلسطين بمدنها وقراها ومخيماتها ومسافرها".



وأكدت دعمها التام "للمقاومة الشعبية في كل مكان رفضاً للاحتلال وحربه المستمرة والمتصاعدة"، معبرة عن دعمها الكامل "لأهلنا في شعفاط وعناتا والمناطق المجاورة في إعلانهم العصيان ورفضهم لسياسات الاحتلال الظالم".