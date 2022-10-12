الصحة تضيء برج القاهرة باللون الأخضر احتفالا باليوم العالمي للصحة النفسية

احتفلت وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي للصحة النفسية وذلك بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجميع المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في محافظات مصر.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى بدء فعاليات الاحتفال منذ التاسع من أكتوبر، بإضاءة برج القاهرة باللون الأخضر (لون شعار اليوم العالمي)، إلى جانب إضاءة 21 مستشفى ومركزا للصحة النفسية في 15 محافظة، بالإضافة إلى جذب انتباه المواطنين لاحتفالية اليوم العالمي للصحة النفسية من خلال إطلاق عدد من القوارب في نهر النيل بمحافظة أسيوط.

يشار إلى الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية يوم 10 أكتوبر من كل عام، كما تضمنت الاحتفالات عقد ندوة علمية في مستشفى أسيوط للصحة النفسية وعلاج الإدمان، صباح الاثنين 10 أكتوبر، افتتحتها الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وحاضر فيها الدكتور وجيه عبدالناصر، أستاذ الطب النفسي بجامعة أسيوط حول التوعية عن ظاهرة الانتحار، ثم محاضرة للدكتور علاء درويش، أستاذ الطب النفسى بجامعة أسيوط، بعنوان «الجديد في علاج الإدمان».

وضمن فعاليات الاحتفال، افتتحت الدكتورة منن عبدالمقصود، قسما جديدا لعلاج الإدمان وعيادة العلاج النفسي بالمستشفى، فيما تقيم جميع مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، العديد من الأنشطة العلمية، التي تتضمن الندوات التثقيفية للمرضى وذويهم، إلى جانب إقامة ندوة مع علماء الأزهر بمديرية الأوقاف، بمحافظة أسيوط، بالإضافة للأنشطة الترفيهية والتثقيفية والمسابقات التي تقدمها الأمانة للأطفال المترددين على العيادات بالمستشفيات، وكذلك إقامة ماراثون جري داخل نادي ماتريكس، تنظمه مستشفى طنطا، ومارثون بمحافظة أسيوط، ومارثون رياضي آخر داخل مستشفى الخانكة، ومباريات في كرة القدم للمرضى.