الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل ومخارج مدينة نابلس بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق الطرق وتقييد الحركة إلى مدينة نابلس بالضفة الغربية.



وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم، إنه "كجزء من رفع وتيرة النشاطات الأمنية في منطقة نابلس، تقرر إغلاق الطرق وتقييد الحركة من وإلى المدينة، وإبقاء عدد من الطرق مفتوحة حيث سيتم فيها تطبيق تفتيش أمني مكثف".



وأفاد المتحدث باعتقال "قوات الأمن 10 مطلوبين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية"، مشيرا إلى أنه "تم تحويل المعتقلين لمواصلة التحقيق لدى قوات الأمن".



ووفق وكالة "شهاب" الفلسطينية، "التزم أهالي مدينة نابلس بدعوات مجموعات عرين الأسود وأهالي شعفاط وعناتا بالإضراب، إذ أغلقت جميع المحال التجارية والشوارع فيها".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس مقتل جندي نتيجة عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من مستوطنة "شافي-شومرون" غربي نابلس، حيث قام فلسطينيون بإطلاق نار نحو عدد من الجنود.



يأتي ذلك فيما تواصل القوات الإسرائيلية فرض حصار على الفلسطينيين في شرق مدينة القدس ضمن عملية بحث وتمشيط عن منفذ عملية إطلاق نار في مخيم شعفاط للاجئين مساء يوم أمس السبت، قتلت فيها جندية إسرائيلية وأصيب جنديان بجراح متفاوتة.



وكان فلسطيني هاجم تجمعا للجيش الإسرائيلي على معبر شعفاط، مساء السبت، من مسافة قريبة بعد ترجله من مركبة وأطلق النار من مسدسه تجاههم قبل أن ينسحب من مكان الحادث.