حقق فيلم «ڤوى ڤوى ڤوى»، أمس، 278 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر على مستوى الإيراد اليومى، ويصل إجمالى إيراداته خلال 4 أسابيع، إلى، 22 مليون جنيه و727 ألفا.

الفيلم من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ عمر هلال، ويشارك فى بطولته محمد فراج، ونيللى كريم، وبيومى فؤاد، وطه دسوقى، وبسنت شوقى.

وتدور أحداث الفيلم حول (حسن) الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم فى أوروبا. وفى هذه الرحلة، يلتقى بالعديد من الشخصيات، ويدخل فى عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

وفى المركز الثانى جاء فيلم "حسن المصري" محققا أمس 155 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد أول أسبوع عرض إلى 2 مليون جنيه و181 ألفا.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، يجسّد أحمد حاتم، شخصية حسن، ويُلقّب بالمصري، لتواجده في لبنان، ولكن تحدث أزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، ويحاول الخروج من تلك الأزمة ولكنه يفاجئ بمشكلة كبيرة في حياته يحاول حلها.

ويشارك أحمد حاتم بطولة الفيلم، دياموند عبود، وفريال يوسف، ومراد مكرم، من إخراج اللبناني سمير حبشي.

وفي المركز الثالث جاء فيلم «وش فى وش»، محققا 126 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد 8 أسابيع عرض إلى 30 مليون جنيه و469 ألفا.

الفيلم من إخراج وليد الحلفاوى، وبطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومى فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثى، وسامى مغاورى، وتدور أحداثه، فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، داخل شقة زوجية يجتمع مصادفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما عدد من المشكلات.

وفى المركز الرابع جاء فيلم «العميل صفر»، محققا 109 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته خلال 8 أسابيع عرض إلى 37 مليون جنيه و203 ألفا.

الفيلم فكرة محمد سامى وتأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته أكرم حسنى، وبيومى فؤاد، وأسماء أبواليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، وفاطمة البنوى، وفيدرا، وإسماعيل فرغلى، وأيمن الشيوى، وتدور أحداثه حول شخصية «صفر عبداللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلا مشهورا مثل «جيمس بوند»، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وفى المركز الخامس جاء فيلم "سكّر"، محققا 44 ألف جنيه، رؤية وكلمات هبة مشاري حمادة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإخراج تامر مهدي.

قصة الفيلم مستوحاه من الرواية العالمية "Daddy Longs Legs - صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من، الفنانة القديرة ماجدة زكي، ونجم الكوميديا محمد ثروت؛ والفنانة حلا الترك، ومعتز هشام، وبافلي ريمون، وياسمين العبد، وديمه أحمد، ومحمد حربي، وهاجر محمد، والنجوم اليافعين ماريا جمعة، وعبد الله خالد، وعمر خالد؛ ويشارك في البطولة ريهام الشنواني، وإسلام ابراهيم، وياسر الطوبجي، وعباس أبو الحسن، كما يشارك الفنان أحمد سعد أيضا في الفيلم.

وفي المركز السادس جاء فيلم «بيت الروبى»، حيث حقق 21 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد 16 أسبوع عرض، إلى 130 مليون جنيه و423 ألفا.

ويحتل «بيت الروبى» حاليا صدارة قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية، من حيث القيمة الاسمية، بعد أن كسر الرقم القياسى المسجل باسم فيلم «كيرة والجن» عند عرضه العام الماضى.

و«بيت الروبى» قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقى، وحاتم صلاح، ومحمود السيسى.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبى الذى يعيش هو وزوجته فى إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتى إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق المصادفة «انفلونسر» مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

فى المركز السابع جاء فيلم «أولاد حريم كريم»، محققا 16 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته خلال 6 أسابيع إلى 8 ملايين جنيه و10 آلافجنيها.

و«أولاد حريم كريم» من تأليف زينب عزيز واخراج على إدريس، ويشارك فى بطولته مصطفى قمر، وداليا البحيرى، وبشرى، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة.

ويعد الفيلم استكمالا للجزء الأول الذى عرض قبل 18 عاما بعنوان «حريم كريم»، وكانت أحداثه تدور حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، فتزداد المشكلات بدلا من حلها.

وفى المركز الثامن جاء فيلم «دولارات دولارات» محققا ثلاثة آلاف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 3 أسابيع عرض إلى 61 ألف جنيه.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى، وبطولة نضال الشافعى، ومدحت تيخا، وصلاح عبدالله، وأمينة، وهالة فاخر، وراندا البحيرى، ومنة فضالى، ومحمود حافظ، ومحمد أوتاكا، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأفراد يدبرون عملية سطو مسلح على أحد الملاهى الليلية، مما يثير غضب مدير الملهى ومن ثم تتطور الأمور، وتعرض الأحداث صراع الأفراد فى ظل محاربتهم لظروفهم الاجتماعية.

وفى المركز التاسع جاء فيلم «البعبع» محققا ألفي جنيه، ليصل إجمالي «البعبع» بعد 15 أسبوع عرض إلى 43 مليون جنيه، و420 ألفا.

وفيلم «البعبع» تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، وياسمين صبرى، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن «توتا».

وفى المركز العاشر جاء فيلم «مستر إكس»، محققا ألف وثلاثمائة جنيه، لتصل إجمالى إيراداته على مدى 15 أسبوع عرض إلى 32 مليون جنيه و20 ألفا.

الفيلم قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وبطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد.

وفى المركز الحادي عشر والأخير جاء فيلم «ع الزيرو»، محققا ألف ومائة جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد 10 أسابيع عرض إلى 13 مليون جنيه و522 ألفا، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، ويشارك فى بطولته محمد رمضان، ونيللى كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقى، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران.

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