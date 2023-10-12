6 من رجال الأعمال المقيمين بالإمارات في قائمة فوربس لأغنى 100 شخصية بالهند

احتل ستة من رجال الأعمال الهنود المقيمين في دولة الإمارات قائمة أغنى 100 شخصية في الهند، وفق آخر إحصائيات فوربس التي نشرت اليوم الخميس.

وضمت القائمة أسماء إم إيه يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، ورينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك؛ وجوي الوكاس، رئيس مجلس إدارة مجموعة جوي الوكاس؛ والدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة؛ ورافي بيلاي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة أر بي؛ وصني فاركي، مؤسس مجموعة جيمس التعليمية.

وبثروة صافية قدرها 1ر7 مليار دولار، يتصدر محمد يوسف علي، الذي يدير مجموعة اللولو، والتي تعد واحدة من أسرع شبكات السوبر ماركت والهايبر ماركت نموًا في العالم، قائمة رجال الأعمال الهنود المقيمين في الإمارات، ويتزامن صعوده إلى المركز 27 في القائمة مع توسع الشبكة العالمية لمجموعة اللولو، وقد احتل محمد يوسف العام الماضي المرتبة 35 بثروة قدرها 4ر5 مليار دولار.

واحتلت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجموعة لاند مارك المرتبة 44 في القائمة بثروة قدرها 8ر4 مليار دولار، وفي عام 2022، قدرت ثروة جاغتياني بنحو 9ر2 مليار دولار، وحلت جاغتياني محل زوجها الراحل ميكي جاغتياني الذي رحل في شهر مايو الماضي.

واحتلت جوي الوكاس، التي تمتلك واحدة من أكبر شبكات المجوهرات في الشرق الأوسط، المركز الخمسين في القائمة بثروة صافية قدرها 4ر4 مليار دولار، واحتل الموقع 69 العام الماضي، وفي عام 2022، بلغ صافي ثروته 1ر3 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس.

أما الدكتور شمشير فاياليل فهو أصغر رجل أعمال هندي يظهر في القائمة، حيث تبلغ ثروته الصافية 7ر3 مليار دولار، ويحتل المرتبة 57 في قائمة فوربس لأغنى 100 شخص في الهند، واحتفلت برجيل القابضة، إحدى أكبر شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنطقة مؤخراً بالذكرى السنوية الأولى لإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أيضا أغنى طبيب هندي يظهر في القائمة.

ويحتل رافي بيلاي من مجموعة أر بي المرتبة 69 في القائمة وتقدر ثروته بـ 2ر3 مليار دولار، في حين تبلغ ثروة صني فاركي مؤسس مجموعة جيمس التعليمية 2.93 مليار دولار، واحتل المرتبة 78 في القائمة.

وقالت فوربس إنه بسبب انخفاض سعر الروبية الهندية، استقرت الثروة الجماعية لأغنى 100 شخص في الهند، عند 799 مليار دولار.