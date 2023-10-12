قالت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس، بضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة من أجل حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكتبت الرئاسة التركية، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، إن أردوغان وشولتس تبادلا، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، وجهات النظر حول سبل وقف القتال والأزمات الإنسانية في الصراع، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن أردوغان جدد عرضه للتوسط في الصراع.

وأمس الأربعاء، اعتبر أردوغان أن ما يجري في غزة ليس حربا بل جريمة إبادة جماعية.

وقال أردوغان إنه "لا ينبغي لإسرائيل أن تنسى أنها إذا تصرفت كتنظيم وليس كدولة، فسوف يكون التعامل معها أيضا على ذلك الأساس".

وتواصل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المستمر على قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد نحو ألف و417 وإصابة نحو 6 آلاف و268 آخرون.