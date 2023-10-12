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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الأمريكي: لا شروط على مساعداتنا الأمنية لإسرائيل

وكالات
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 6:20 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 6:20 م

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي لا يضع شروطا على مساعداته الأمنية لإسرائيل، مضيفا أن واشنطن تتوقع من الجيش الإسرائيلي أن "يفعل الصواب"، على حد تعبيره.

وأضاف أوستن، خلال حديثه في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، أن الولايات المتحدة لم تر أية إشارة إلى أن جماعة حزب الله اللبنانية تحشد قوات لاحتمال مهاجمة إسرائيل، وهو أمر قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع.

وسارعت الولايات المتحدة لإرسال دفاعات جوية وذخيرة إلى إسرائيل لمساعدتها في قتالها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في أعقاب هجومها المدمر على إسرائيل مطلع الأسبوع، بحسب وكالة "رويترز".

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