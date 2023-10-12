نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قوله إن قواته تحتشد على الحدود مع قطاع غزة استعدادا "للمرحلة التالية من الحرب"، وذلك في خضم زيارة وزيرالخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى تل أبيب.

ووصل بلينكن، صباح اليوم، إلى تل أبيب، ضمن جولة أوسع يقوم بها في الشرق الأوسط إظهارا لتضامن واشنطن مع إسرائيل بعد هجوم نفذته حركة حماس، وسعيا لتهدئة الصراع المتفاقم، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية تخطى 1300 قتيلا.