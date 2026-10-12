نائب محافظ الأقصر يبحث 41 شكوى وطلبا خلال اليوم المفتوح للمواطنين

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بحث الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، 41 طلبًا وشكوى تقدم بها مواطنون خلال اليوم المفتوح الأسبوعي، الذي عُقد اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة؛ لبحث مطالبهم المتعلقة بالخدمات والمرافق والإسكان والتضامن الاجتماعي وفرص العمل.

وشارك في اللقاء حسن عبدالرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز، ومديرو المديريات الخدمية وممثلوهم، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وتنوعت الطلبات -وفق بيان صادر- بين توصيل الصرف الصحي، وتوفير كراسٍ متحركة ومساعدات مالية من خلال التضامن الاجتماعي، وتوفير فرص عمل ووحدات سكنية، إلى جانب طلبات تتعلق بالتقنين والتصالح في المراكز والمدن المختلفة.

واستمع نائب المحافظ إلى أصحاب الطلبات، موجها ببحث كل حالة على حدة، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة المطالب وفقًا للقواعد المنظمة.

كما كلّف إدارة خدمة المواطنين بمتابعة الشكاوى والطلبات مع الجهات المعنية، وإخطار أصحابها بما تم اتخاذه بشأنها.