«البترول»: بدء التطبيق التجريبي لعدادات الغاز مسبقة الدفع بالقاهرة والأسكندرية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية البدء في تطبيق مشروع تجريبي لـ 20 ألف عداد غاز مسبق الدفع بمشروعي بشاير الخير بالإسكندرية وحي الأسمرات بالقاهرة، للتأكد من كفاءة المنظومة ومتوقع الانتهاء من المشروع التجريبي بنهاية شهر ديسمبر 2019 تمهيداً لتعميم تطبيق تلك الآلية بنجاح.

وأشارت وزارة البترول - وفقا لبيان اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن وزارة الإنتاج الحربي قامت بإنشاء شركة جديدة متخصصة في تصنيع العدادات مسبقة الدفع، ومن المتوقع بدء الإنتاج بحلول شهر يناير 2020 بطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 500 ألف عداد خلال الفترة من يناير 2020 وحتى 30 /06/ 2020 مع رفع الطاقة الإنتاجية بدءاً من 1/ 07/ 2020 إلى مليون عداد سنوياً.

كما لفتت وزارة البترول إلى أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة إلى ما يزيد عن 86 منطقة جديدة خلال العام المالي الحالي 2019/ 2020 بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز الجاري حالياً لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة وتطوير الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بشأن المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لأعمال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، للوقوف على حجم تقدم الأعمال، ووجه الملا بأهمية الاستمرار في الحفاظ على النجاح الذي تحقق في تنفيذ خطة العام الماضي لتحقيق المستهدف خلال العام الحالي والبالغ 2ر1 مليون وحدة سكنية.

كما أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تدفيع الغاز الطبيعي لأول مرة إلى 23 منطقة خلال الفترة من يوليو الماضي إلى الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، وشملت مناطق عزبة البرنس بالإسكندرية، ومدينة الحوامدية وقرى عرب أبو ساعد والشوبك والمنيا بمركز الصف بالجيزة وقرية شنديد بمركز إيتاي البارود وكفر غنيم بمركز الرحمانية بالبحيرة، وقرية دهمشا بمركز مشتول السوق وصبيح والمهدية والزرزمون والعدوة والشيخ المسلمي بههيا والقرين ومدينة الإبراهيمية وقرية الحلاوات بالشرقية.

كما شملت مدينة ملوي بمحافظة المنيا وقرية كبيش بمحافظة الغربية وقرية درين بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا وقرية ميت البواسطي بمركز الباجور بمحافظة المنوفية وكفر أبوذكري وميت راضي بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وأضاف التقرير أن أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية على مستوى الجمهورية تشهد معدلات أداء متميزة حيث تم الانتهاء من تحويل نحو 444 ألف وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية خلال الفترة المذكورة بنسبة تنفيذ بلغت 104% مقارنة بالخطة المستهدفة ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن إلى نحو 5ر10 مليون وحدة سكنية.