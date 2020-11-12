رئيس إقليم تيجراي الإثيوبي: قادرون على التغلب على توغل الجيش الاتحادي

أكد ديبريتسيون جيبرمايكل رئيس جبهة تحرير شعب تيجراي الإثيوبية المعارضة اليوم الخميس، أن قواته ستتغلب على توغل الجيش الاتحادي في إقليم تيجراي الذي يرأسه ، فيما اتهم اريتريا المجاورة بالانضمام إلى الصراع، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال جيبرمايكل في مقابلة هاتفية اليوم الخميس، إن القوات الحكومية تشن غارات جوية يومية على تيجراي منذ أن بدأت بمهاجمة المنطقة يوم 4 نوفمبر.

وأضاف أن القوات الاريترية استخدمت المدفعية الثقيلة في ضرب مدينة همورا التي تعتبر احدى نقاط الساخنة الرئيسية للنزاع في غرب تيجراي.

وأوضح جيبر مايكل أنه بالرغم من الهجوم " فإننا مازلنا صامدين ..هؤلاء الناس لا يستطيعون هزيمتنا. لا يمكن أن نتعرض للهزيمة".

وتصاعدت حدة التوتر في تيجراي منذ ثمانية أيام حيث اندلع القتال في الإقليم وخلف ما لا يقل عن 550 قتيلاً ومئات الجرحى، وأجبر الآلاف على الهروب إلى السودان المجاور.

وأصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أوامره للجيش بمهاجمة المتمردين ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش من قبل قوات الجبهة التي تعد الحزب الحاكم للإقليم ، فيما نفت مسؤوليتها عن الهجوم.