ملك الأردن: شاهدنا بعض المظاهر المؤسفة بعد العملية الانتخابية

أعرب ملك الأردن عبدالله بن الحسين الثاني، عن استيائه مما وصفه بـ«‏المظاهر المؤسفة التي صدرت من البعض بعد العملية الانتخابية»، مشيرًا إلى أنها تعد خرقًا واضحًا للقانون وتعديًا على سلامة وصحة المجتمع.



وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، «المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد».



وأدلى مليون و387 ألفا و673 ناخبًا أردنيًا، الثلاثاء الماضي، بأصواتهم في انتخابات شاركت فيها الحركة الإسلامية ومرشحون يمثلون عشائر أردنية كبرى ومستقلون وعدد من اليساريين، إضافة الى عدد كبير من رجال الأعمال.



وشهدت هذه الانتخابات إقبالًا ضعيفُا على التصويت، بنسبة 29,9 بالمئة، بينما بلغت في الانتخابات السابقة 36 بالمئة.



وتنافس 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب الـ130 والتي يخصص 15 مقعدا منها للنساء.



https://twitter.com/KingAbdullahII/status/1326896549666938883?s=19