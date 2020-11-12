محافظ المنوفية: رفع 18 ألفا و350 طن تراكمات قمامة خلال أسبوع

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء محافظة المنوفية، تكثيف حملات النظافة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع؛ لرفع كل مخلفات الهدم وتراكمات القمامة أولا بأول، ونقلها إلى المدفن الصحي منعا لانتشار الأمراض المزمنة وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في تصريح اليوم، إنه تم رفع 18 ألفا و350 طنا من مخلفات وتراكمات وقمامة بنطاق المحافظة في الفترة من 4 وحتى 10 نوفمبر الحالي، موجها رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة استمرار شن الحملات المكثفة والتعامل الفوري مع كل بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية حفاظاً على المظهر الحضاري.

وأضاف أنه تم رفع 950 طن تراكمات قمامة بحي شرق شبين الكوم، و1490 طنا بحي غرب شبين الكوم، و1685 طنا بمركز شبين الكوم، و1990 طنا بمركز ومدينة أشمون، و2170 طنا بمركز ومدينة منوف، و1550 طنا بمركز ومدينة الباجور، و1820 طنا بمركز ومدينة قويسنا، و1500 طن بمركز ومدينة بركة السبع، و2615 طنا بمركز ومدينة تلا، و1445 طنا بمركز ومدينة الشهداء، و585 طنا بمدينة سرس الليان، و550 طنا بمركز ومدينة السادات.