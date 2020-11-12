مستشار الرئيس للصحة: مش هنجيب لقاح كورونا إلا لما يكون آمن وفعال بنسبة 100%

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن الحديث يدور حول خمسة لقاحات للوقاية من فيروس كورونا حول العالم، مشيرًا إلى عدم وجود تصريح رسمي لإنتاجها.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن منظمة الصحة العالمية لم تجيز أيًا من هذه اللقاحات، متابعًا أنه لا يعلم مدى قوة لقاح كورونا الجديد في منح الإنسان مناعة من الإصابة.

وأشار إلى أن اللقاحات التي يتم إنتاجها عالميًا لمواجهة «كوفيد - 19» ستعطى للمرضى على جرعتين، قائلًا إن إنتاج اللقاح سيتم بشكل تدريجي وعلى مراحل وليس دفعة واحدة.

ولفت مستشار الرئيس للصحة إلى أن المؤسسات تتوقع إنتاج 1.5 مليار جرعة من لقاح كورونا خلال العام المقبل، معلقًا: «مش هنجيب لقاح كورونا إلا لما يكون آمن وفعال بنسبة 100%».

وشدد على أهمية الاستمرار بشدة وبلا أي تراخٍ في الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة واتباع تعليمات الوقاية، مؤكدًا أن الإصابات المعلنة من وزارة الصحة حقيقية 100%.