الاستخبارات العراقية تعلن القبض على موزع كفالات داعش في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الخميس، القبض على ما يعرف بـ"موزع الكفالات" لعوائل داعش في كركوك.

وقالت الوكالة، في بيان صحفي اليوم، أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائة لعصابات داعش.

وأشارت إلى أن الإرهابي كان يقوم بتوزيع مايسمى بالكفالات على عوائل عصابات داعش في محافظة كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وبصفة موزع كفالات في مايسمى قاطع كركوك.

وأكدت أنه تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.