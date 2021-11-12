نفى المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، ما تردّد عن اعتزال الزعيم للفن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، إنه تجري دراسة عمل جديد بعنوان "الواد وأبوه"، سيجمع بين عادل إمام وابنه محمد.

وأضاف إنه سيتولى إنتاج هذا العمل، وسيكون من إخراج رامي إمام، موضحًا أنّ الأمر يحتاج وقتًا لتجهيز وإعداد تفاصيل العمل.

وأشار إلى أن هناك تجاوزًا كبيرًا فيما يخص تناول أخبار الزعيم عادل إمام وبخاصة ما يتعلق بصحته، وتحديدًا ما تردّد عن أنه ترك القاهرة وتوجه للساحل الشمالي للإقامة منفردًا.

وأكّد أنه تلقى العديد من المكالمات، أحدثها من أستراليا، تستهدف الاطمئنان على صحة عادل إمام، مشدّدًا على أن الزعيم بخير وصحته جيدة ويقضي حياة "لذيذة".