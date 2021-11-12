جون كيرى يهنئ وزيرة البيئة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27 عن أفريقيا

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجون كيري المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ والوفد المرافق له لتهنئة مصر باستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية القادم COP27 وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف السادس و العشرون لإتفاقية التغيرات المناخية Cop26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وأعرب كيري عن سعادته باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع والعشرون COP27 على أرضها العام القادم عن قارة أفريقيا و"هو ما يعود بكثير من الفوائد على قضية التغيرات المناخية عالميا نظرا لدور مصر المحورى فى التوفيق بين الدول بما يخدم قضية التغيرات المناخ عالميا ويحقق طموحات الدول الأفريقية فى التنمية".

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية الدور الامريكى فى دعم العمل المناخى والمفاوضات وخطة تنفيذها عالميا لخدمة العمل المناخى وخاصة قضايا التمويل وحشد الجهود و تبادل الخبرات للتصدى لاثار التغيرات المناخية .

كما تناول اللقاء جهود مصر الدولية المبذولة خلال المؤتمر الحالى ومدى التقدم المحرز فى المفاوضات والمخرجات المتوقع الوصول لها وخاصة مع رئاسة مصر والسويد لتيسير اعمال جلسات التمويل لتحقيق التوزان وتقريب وجهات النظر الدولية للخروج بقرارات تخدم العمل المناخى عالميا.

كما تناول اللقاء دعم سبل التعاون بين البلدين بملف التغيرات المناخية حيث تم الاتفاق على مناقشة التعاون فى مجال التغيرات المناخية ودعم العمل المشترك خلال زيارة المبعوث الامريكى لمصر الفترة القادمة.