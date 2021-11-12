كوريا الجنوبية والدولية للطاقة الذرية تناقشان برنامج بيونج يانج النووي

أجرت كوريا الجنوبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، محادثات رفيعة المستوى؛ لمناقشة البرنامج النووي لكوريا الشمالية وقيام اليابان بتصريف المياه الملوثة بالإشعاع وقضايا أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة يونهاب، إن منسق الشؤون الدبلوماسية المتعددة الأطراف بالوزارة "هام سانغ-ووك"، اجتمع مع رئيس إدارة الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية "ماسيمو أبارو" في سول، حيث طلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلعب دورًا استباقيًا في تعزيز الشفافية والأمان فيما يتعلق بتصريف اليابان للمياه الملوثة بالإشعاع من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة.

وتخطط طوكيو لبدء تصريف المياه المشعة المخزنة في صهاريج التخزين بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر، ربما اعتبارًا من عام 2023.

وتعقد سول والوكالة الدولية للطاقة الذرية المحادثات رفيعة المستوى منذ عام 2013، لتعزيز التواصل الاستراتيجي الثنائي.