المركزي للحشائش ينظم دورة تدريبية حول الطرق الحديثة في المكافحة بالجيزة

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان " الطرق الحديثة فى مكافحة الحشائش" وذلك بمقر المعمل بالجيزة، الاحد المقبل، وحتى نهاية الأسبوع، لأعضاء الهيية البحثية بالمعمل.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل ان ذلك يأتي بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت اشراف الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب.

وأضاف عبيد، أن هذه الدورة تهدف لتدريب عدد 30 متدرب من الهيئة البحثية بمركز البحوث الزراعية وسيحاضر فيها نخبه متميزة من الأساتذة بالمعمل، لافتا الى ان ذلك يأتي ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2021/ 2022 وتهدف لتوصيل المعلومات الفنية الخاصة بالحشائش للباحثين مما ينعكس بدورة على زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية.

وتابع مدير المعمل أن هذه الدورة ستتناول موضوعات عدة أهمها الحشائش وخسائرها على الإنتاج الزراعي فى مصر والعالم، تأثير الظروف المناخية على إنتشار الحشائش، الحشائش الخطيرة فى مصر والعالم، الحشائش الغازية ومخاطرها، الحشائش وتأثيرها على المياه والعناصر الغذائية، الطرق الحديثة فى مكافحة الحشائش، نظم المكافحة المتكاملة للحشائش فى المحاصيل المختلفة، فحص بذور الحشائش فى المستوردات النباتية.