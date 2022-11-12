بايدن يزور كمبوديا بحثا عن تعاون أوثق مع المنطقة

يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه، اليوم السبت، للانضمام إلى قمة تجمع زعماء دول جنوب شرق آسيا التي تركز على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والأنشطة العسكرية الصينية في المياه المتنازع عليها والاضطرابات في ميانمار.

وفي اليوم الأول من زيارته التي تستغرق يومين لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه، يلتقي بايدن رئيس وزراء كمبوديا هون سين.

وتسعى واشنطن إلى تعزيز التعاون مع الدول الـ10 الأعضاء في رابطة آسيان، في ظل سعيها لمواجهة التأثير المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويأتي وصول بايدن إلى كمبوديا بعد زيارة لمصر لحضور قمة المناخ COP27.

وبعد المشاركة في قمة آسيان، سيتوجه بايدن إلى جزيرة بالي الإندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين يومي الثلاثاء والأربعاء.