مجلس الشباب المصري ينظم وقفة احتاجية للمطالبة بتعزيز دور الشباب في ملف الأمن الغذائي

نظم مجلس الشباب المصري، وقفة احتجاجية في المكان المخصص بالتظاهر في COP27 في المنطقة الخضراء؛ للمطالبة بتعزيز دور الشباب في ملف الأمن الغذائي وكيفية مواجهة آثار التغير المناخي علي ملف الزراعة والأمن الغذائي.



وعقب الفاعلية، انطلق قيادات وكوادر المجلس داخل أجنجة الدول المختلفة والوزراء والهيئات بالمنطقة الخضراء، بتوزيع الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية التي أطلقها مجلس الشباب المصري منذ شهور قليلة كأول أجندة وطنية من صناعة المجتمع المدني والأحزاب السياسية الممثلة برلمانياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وكان مجلس الشباب المصري، قد أطلق الأجندة الوطنية نحو مواجهة التغيرات المناخية، والحد من تأثيرها، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، بالتزامن مع استضافة الدولة المصرية لقمة المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ.



وشارك في إعداد الأجندة، عدد من الأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، وهي حزب مستقبل وطن، حماة الوطن، المصري الديمقراطي الاجتماعي، المؤتمر، الحركة الوطنية، الوفد، العدل، الحرية، مصر الحديثة، التجمع، والتعاون مع 15 منظمة مجتمع مدني معنية بقضايا البيئة، بالإضافة للعديد من النشطاء والمتخصصين والأكاديميين في ملف تغير المناخ، بالتعاون مع كلية الدراسات والبحوث البيئية، ونواب برلمانيين ممثلين من لجان البيئة والطاقة والخطة والموازنة بمجلس النواب