ألمانيا تدعم مشاريع للاجئين الفلسطينيين عبر أونروا بقيمة 36 مليون يورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مساء اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقيتين مع بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني بمبلغ 36 مليون يورو لدعم لاجئي فلسطين والوكالة في غزة والأردن ولبنان.

وذكر بيان صادر عن "أونروا" أن الاتفاقيتين جرى توقيعهما خلال زيارة وفد ألماني برئاسة أوليفر أوتشا، رئيس مكتب الممثلية الألمانية في فلسطين إلى مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

واعتبر مدير عمليات "أونروا" في غزة توماس وايت في البيان، أن الدعم الألماني الجديد للوكالة يؤكد التزام برلين تجاه لاجئي فلسطين.

وقال إن ألمانيا "واحدة من شركائنا الرائدين والأكثر قيمة في إعادة تأهيل مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وغيرها من المنشآت بشكل مستدام بالإضافة إلى خلق فرص عمل للاجئي فلسطين".

ونقل البيان عن أوتشا أن ألمانيا "شريك موثوق به لأونروا ولعملها الأساسي في دعم لاجئي فلسطين في كل أرجاء المنطقة".

وأضاف "في ظل الظروف السياسية السائدة، فإن تعزيز فرص العمل المؤقتة والمحافظة على خدمات "أونروا" الأساسية يمكن أن يدعم قدرة لاجئي فلسطين على الصمود لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهونها".

وشدد على أن "تحسين الظروف المعيشية غير المستقرة للاجئين الفلسطينيين، خاصة في غزة حيث ترتفع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير، لا تزال أولوية رئيسة للحكومة الألمانية".

وبحسب بيان "أونروا" تعد ألمانيا من بين أكبر الجهات المانحة للوكالة الدولية بحيث تبرعت بمبلغ 150 مليون يورو في عام 2021.