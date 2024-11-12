أكسيوس: ترامب بحث مع وزير إسرائيلي شئون الحرب وخطط إسرائيل بشأن قطاع غزة

قال موقع أكسيوس، اليوم، إن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا الأحد الماضي لبحث شئون الحرب.

وأضاف تقرير أكسيوس الذي نقلته قناة الجزيرة، أن ديرمر نقل رسائل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لترامب حول خطط إسرائيل بشأن قطاع غزة ولبنان وإيران خلال الشهرين المقبلين قبل تولي الرئيس المنتخب منصبه في يناير المقبل.

وقال مسئول أميركي للموقع إن أحد الأشياء التي أرادت إسرائيل تسويتها مع ترامب هي القضايا التي يفضل أن يرى حلها قبل 20 يناير المقبل والقضايا التي يفضل تأجيلها.

كما التقى ديرمر مع صهر ترامب جاريد كوشنر، الذي كان مستشارا كبيرا لشئون الشرق الأوسط خلال إدارة ترامب الأولى بين عامي 2017 و2021.

وكان نتنياهو قال الأحد الماضي إنه تحدث مع ترامب 3 مرات خلال الأيام السابقة لتعزيز التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة.