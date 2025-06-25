نتنياهو بعد مقتل 7 جنود في كمين للمقاومة: يوم عصيب على إسرائيل

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نعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجنود السبعة الذين لقوا حتفهم داخل ناقلة جند في خان يونس جنوب قطاع غزة، مساء الثلاثاء، بعد اشتعالها بفعل عبوة ناسفة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، إن «اليوم عصيب على شعب إسرائيل بعد مقتل الجنود السبعة خلال المعارك مع حماس في غزة».

وأكدت مصادر عبرية مقتل 7 جنود إسرائيليين على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بجروح حرجة بكمين مركب للمقاومة جنوبي قطاع غزة.

وقالت المصادر العبرية وفق ترجمة وكالة «صفا»، إن 7 جنود قتلوا وأصيب 16 آخرين، بعضهم بجروح خطرة، جراء كمين مركّب في خان يونس.

وأوضحت أن جنود الجيش تعرضوا لحدث «مركب وصعب» في قطاع غزة، بعدما انفجرت ناقلة الجند واحترق الجنود داخلها.

وأشارت المصادر إلى أن كاميرات مقاتلي كتائب القسام وثّقت صراخ الجنود الجرحى في كمين خانيونس.



