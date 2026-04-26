بسنت حميدة تُحلّق برقم مصري جديد في بوتسوانا وتؤكد جاهزيتها العالمية

واصلت البطلة العالمية بسنت حميدة تألقها اللافت، بعدما سجلت زمنًا مميزًا قدره 50.27 ثانية في سباق 400 متر خلال مشاركتها في لقاء بوتسوانا الدولي، محققة رقمًا قياسيًا مصريًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتها المتصاعد، في مشهد يعكس قوة الإرادة وتطور ألعاب القوى المصرية.

تواصل بسنت حميدة تقديم أداء مميز، ليس مجرد رقم جديد، بل رسالة واضحة بأنها تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها بين نجمات العالم في سباقات السرعة، خاصة مع ما أظهرته من ثبات فني وقدرة عالية على التحكم في إيقاع السباق حتى الأمتار الأخيرة.

ويعكس هذا الإنجاز حجم العمل الكبير الذي يتم خلف الكواليس بقيادة المدرب الوطني محمد عباس، الذي نجح في تطوير قدرات اللاعبة والوصول بها إلى مستويات تنافسية متقدمة، مستندًا إلى برنامج إعداد متكامل يجمع بين الإعداد البدني والذهني.

وتؤكد المؤشرات الحالية أن بسنت حميدة باتت أقرب إلى تحقيق إنجازات أكبر على الساحة الدولية، في ظل منحنى تصاعدي واضح في نتائجها، ما يعزز آمال الجماهير المصرية في رؤية إنجاز جديد يُضاف إلى سجل ألعاب القوى.

ولا تكتفي بسنت حميدة بكسر الأرقام، بل تعيد رسم حدود الطموح المصري على المضمار، في رحلة مستمرة نحو القمة العالمية.