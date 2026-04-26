ناشئات يد الزهور يتوّجن بكأس مصر لكرة اليد

تُوِّج فريق ناشئات كرة اليد (مواليد 2008) بنادي الزهور بكأس مصر، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي الشمس بنتيجة 31-30، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على صالة سيتي كلوب بشبين الكوم.

وشهدت المباراة حضورًا كبيرًا من أسرة نادي الزهور، يتقدمهم علي عادل أمين الصندوق، وياسر حفني عضو مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء الإدارة الرياضية واللجنة الرياضية العليا.

وكان فريق ناشئات كرة اليد بنادي الزهور (مواليد 2008) قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على نادي باكوس بنتيجة 34-26 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، في المباراة التي أُقيمت أمس السبت على صالة سيتي كلوب بشبين الكوم.

ويُعد هذا اللقب الثاني للفريق خلال عدة أسابيع، حيث توّج بلقب دوري مرتبط المحترفين بعد الفوز على نادي الشمس بنتيجة 22-20 في المباراة النهائية التي أُقيمت على صالة نادي مدينة نصر، كما حقق الفريق الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية.

وتضم قائمة لاعبات نادي الزهور: سما أحمد، مريم محرم، إسراء محرم، حبيبة محمود، زينة محمود، مريم حسين، حبيبة أحمد، حبيبة شادي، نجار عماد، سلمى محمد، هانيا هاني، حبيبة وائل، مريم وائل، هنا محمد، ليلى أحمد، سلمى محمد، أرسل أحمد، فريدة خالد، ملك محمد، ملك عمرو، ريتاج محمد.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من: رفعت محمد (مشرف)، محمد إبراهيم (مدرب)، أحمد إسماعيل (مساعد مدرب)، السيد عطية (مدرب حراس مرمى)، رابعة بدوي (إداري)، عالية محمد (طبيبة)، فيما يرأس جهاز كرة اليد بالنادي أحمد دعبس.

وتأتي هذه النتائج في إطار المنظومة التي ينتهجها نادي الزهور برئاسة محمد الدمرداش، والتي تستهدف الاهتمام بفرق الناشئين داخل النادي، بهدف إعداد عناصر من أبناء النادي للانضمام إلى الفرق الأولى مستقبلًا.