نشأت الديهي: الشائعات أخطر من زحف جيوش الأعداء على الأمة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنّ الشائعات أصبحت سلاحًا فتاكًا ضد الأمم والشعوب وينهي الحضارات.

وأضاف خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء الثلاثاء، أن الحروب التقليدية أو الكلاسيكية لم تعد خطيرة خلال الفترة الحالية الزمنية، بقدر خطورة الحروب النفسية القائمة على نشر الشائعات، لتحقيق هدف معين.

وأوضح أن الأيام القليلة الماضية شهدت انتشار عدد ضخم ومتتالٍ من الشائعات الممنهجة التي صنعت بمهارة، وروجت بعناية شديدة، وفي بيئة مناسبة لنمو هذه الأكاذيب.

ولفت إلى أن الشائعات والأكاذيب أخطر الآن من زحف جيوش الأعداء على الأمة.

وتابع: «الشائعات تتناول كافة المجالات بصورة غير مسبوقة، حيث تصدر عشرات الآلاف من الشائعات بشكل شهري، وهذا يدل على أن العقل الجمعي للشعب المصري مستهدف».