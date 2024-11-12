قتيلان إثر هجوم صاروخي من لبنان على شمالي إسرائيل

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أفادت الشرطة الإسرائيلية، بأن شخصين قُتلا اليوم الثلاثاء، في نهاريا بشمال إسرائيل بعد استهداف مبنى سكني.

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن فرق الإنقاذ والإطفاء لا تزال تعمل في عدد من المواقع جراء سقوط صواريخ على نهاريا.

وأشارت إلى أن الصواريخ التي أطلقت من لبنان سقطت في أكثر من موقع في نهاريا ومحيطها.

في حين نُقل عن الإسعاف الإسرائيلي في وسائل إعلام عبرية، إصابة امرأة بجروح طفيفة إثر إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن العمل تعطل بمطار بن جوريون شرقي تل أبيب لأكثر من نصف ساعة إثر رشقة الصواريخ من لبنان.