ألكاراز: شعرت بالألم أمام كاسبر رود

كشف الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، اليوم الاثنين عقب خسارته أمام النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد، في مستهل مشواره بالبطولة الختامية للتنس، التي تحتضنها تورينو، أنه شعر بآلام في المعدة خلال المباراة.

وقال ألكاراز، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، الذي انتهى بنتيجة 6-1 و7-5 لصالح اللاعب النرويجي: "تعرضت لوعكة صحية في منزلي، قبل أيام من قدومي إلى تورينو، ثم شعرت بتحسن حالتي خلال التدريبات هنا".

وأردف: "لم يكن التحسن جيدا جدا، لكنه كان جيدا.. كنت قادرا على اللعب، وشعرت أنني قادر على التدرب بصورة طبيعية.. قطعا الأمر يختلف تماما في المباريات، لكني لم أكن بحالة جيدة اليوم، وشعرت بألم في المعدة هذا الصباح".

وتابع: "لم أكن أرغب في الإفصاح عن الأمر، حتى لا يبدو وكأنه عذر، لكني حقا شعرت بإعياء.. هذا ما حدث اليوم".

كما تحدث صاحب الـ21 عاما عن الإرهاق الذهني، الذي يعاني منه مع نهاية الموسم، حيث أنها بطولة الفردي الأخيرة، رغم أن الإسباني لا يزال أمامه بطولة كأس ديفيز، نهاية هذا الشهر، في مدينة مالاجا الإسبانية.

وقال ألكاراز، في هذا الصدد: "يمكنني القول إن كل اللاعبين يشعرون بإرهاق ذهني.. إذا قال أحد إن ذهنه منتعش، فهو يكذب".