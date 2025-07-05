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كشفت شبكة "سكاي" سبورتس العالمية، طبيعة إصابة جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، التي تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأصيب جمال موسيالا في مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الفرنسي، في لقاء مقيم على ملعب مرسيدس بنز، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأشارت شبكة سكاي إلى أن: "جمال موسيالا تعرض لإصابة خطيرة في مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان".

وأضافت: "اصطدم موسيالا بحارس باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما، مما تسبب في التواء شديد في كاحله".

وواصل: "اضطر موسيالا إلى مغادرة الملعب على نقالة".

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، تدخل دوناروما بقوة على جمال موسيالا، لينهار بعدها من البكاء بعد تدخله العنيف الذي استدعى تدخل الجهات الطبية في ملعب المباراة.

وقد تشير الفحوصات الأولية لإصابة جمال موسيالا إلى أنها كسر مضاعف في قدمه وهو ما استدعى تواجد دوناروما في هذه الحالة بعد التدخل القوي عليه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين دون أهداف، رغم إضاعة عدة فرص لا تعد ولا تحصى من جانب الفريقين.