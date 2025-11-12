ماكرون وعباس يعتزمان إنشاء لجنة لإقامة دولة فلسطينية

تعتزم فرنسا والسلطة الفلسطينية إنشاء لجنة مشتركة للعمل على ترسيخ دولة فلسطينية مستقبلية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء بعد محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس: "ستتناول هذه اللجنة جميع الجوانب القانونية والدستورية والمؤسسية والتنظيمية".

ومن المتوقع أيضا أن تسهم اللجنة في صياغة دستور جديد.

وأعرب عباس عن دعمه الكامل لإنشاء اللجنة الدستورية وكرر دعوته للمؤسسات الانتقالية الفلسطينية في قطاع غزة للحفاظ على الروابط مع السلطة الفلسطينية.

وفي الوقت ذاته، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مؤخرا إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية، سيكون لها دور في قطاع غزة في المستقبل.

ولطالما عارضت إسرائيل مثل هذه الترتيبات.

كما عارضت حركة حماس المسلحة الفلسطينية، التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007، سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع.