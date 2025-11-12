تحقيق فساد بـ«إنيرجواتوم» يشمل نائب رئيس وزراء أوكراني سابق

واصلت السلطات يوم الثلاثاء التحقيق في قضية فساد تتعلق بالشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة النووية إنيرجواتوم، من خلال تفتيش أماكن مرتبطة بوزير الطاقة السابق جيرمان جالوشينكو.

وأصبح جالوشينكو وزيراً للعدل منذ يوليو، وأكدت وزارة العدل في كييف صحة هذه الإجراءات، موضحة في بيان أن "الوزير يدعم بشكل كامل السلطات الأمنية لضمان تحقيق شامل وموضوعي وغير متحيز". وأضافت الوزارة أنها تلتزم بمبدأ عدم التسامح مطلقا مع الفساد، دون ذكر تفاصيل حول الاتهامات المحتملة.

إصدار إشعار اشتباه ضد نائب رئيس وزراء سابق

وفي وقت لاحق، أورد المكتب الوطني لمكافحة الفساد أنه تم إصدار إشعار اشتباه ضد نائب رئيس وزراء سابق. ووفقا لمحققين، تم تسليم أكثر من 1ر1 مليون يورو (3ر1 مليون دولار) نقدا للمشتبه به ووسيط.

وخلال جلسة محكمة للنظر في الإجراءات الاحترازية لمشتبه به آخر، أكد المدعي سيرهي سافيتسكي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، أن الشخص المعني هو أوليكسي تشيرنيشوف، الذي كان تحت الشبهة منذ يونيو/حزيران في قضية فساد أخرى تتعلق بالتعاملات العقارية.

كما ذكر المدعي أن تيمور مينديتش هو المشتبه به الرئيسي، وادعى أنه مارس تأثيره ليس فقط على جالوشينكو، بل أيضا على وزير الدفاع السابق روستم عمروف.

وفي بيان ، أقر عمروف بأنه كان له اتصال بمينديتش في الماضي، لكنه نفى أي اتهامات بالفساد.