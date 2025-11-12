مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف منطقة جنوبي لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، المنطقة الواقعة بين بلدتي ميس الجبل وحولا وأطراف البلدتين بجنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت منطقة وادي الجمل الواقعة بين بلدتي حولا وميس الجبل.

كما أطلقت قذائف عدة، بالقرب من بركة الطيري عند أطراف بلدة حولا الغربية.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية 4 قذائف باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل لجهة بلدة شقرا، كما أطلقت أكثر من 5 قذائف مدفعية على الأطراف الغربية للبلدة.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق وادي هونين في جنوب لبنان.

وشهدت المنطقة الواقعة مقابل بلدة حولا تحركات لآليات إسرائيلية، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد استهدفت قبل ظهر اليوم الأربعاء، بلدة شيحين في جنوب لبنان بقنبلة حارقة.

يذكر أنه تم بدء تنفيذ اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين الجانبين في 27 نوفمبر 2024.



