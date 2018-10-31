 مقتل 90 من عناصر طالبان في اشتباكات مع القوات الأفغانية بجنوب البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 90 من عناصر طالبان في اشتباكات مع القوات الأفغانية بجنوب البلاد

أ ش أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 12:40 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 12:40 م

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 90 مسلحا على الأقل من حركة طالبان في إقليم قندهار بجنوب البلاد خلال صد هجمات نفذتها عناصر الحركة ضد القوات الأفغانية.

وذكر بيان صدر عن الوزارة - نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن القوات الأفغانية تصدت لهجمات مسلحي طالبان في مناطق بانجواي وزيراي وأرغنداب ومايواند بإقليم قندهار.

وأضاف البيان أن 90 مسلحا قُتلوا واُصيب 9 آخرون خلال وقوع الاشتباكات.. فيما اكتشف الفريق الهندسي التابع للجيش الوطني الأفغاني 15 حقل ألغام وقام بتطهيرها، وتم تدمير العديد من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى نفق كان يتم استخدامه في العمليات الإرهابية.

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