أطلقت أوكرانيا، أمس، أكثر من 550 طائرة بدون طيار (درونز) استهدفت أكثر من 12 منطقة روسية، بينها موسكو، بحسب ما أعلن مسئولون روس، في هجوم يعد من بين أكبر الهجمات الجوية التي تستهدف منطقة العاصمة الروسية منذ بداية الحرب، وفقا لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق "تليجرام" إن نحو 556 درونز أوكرانية "تم اعتراضها وتدميرها" خلال فترة امتدت لتسع ساعات وانتهت في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأفاد مسئولون محليون بمقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في منطقة موسكو، فيما ذكرت وكالة رويترز أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى أربعة.

ولم تؤكد أوكرانيا على الفور تنفيذ الهجمات بالدرونز، لكنها جاءت بعد تحذير أصدره الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، قال فيه إن كييف "تحدد أهدافا لعقوباتها بعيدة المدى المقبلة".

وقال زيلينسكي، يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لن تسمح أوكرانيا بأن تمر أي من ضربات المعتدي التي تحصد أرواح شعبنا من دون عقاب".

وأضاف: "نحن محقون تماما في ردودنا ضد صناعة النفط الروسية والإنتاج العسكري، وضد المسئولين بشكل مباشر عن ارتكاب جرائم حرب بحق أوكرانيا والأوكرانيين"، على حد تعبيره.

وقال زيلينسكي، صباح الأحد إن روسيا أطلقت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 3170 درونز هجومية، وأكثر من 1300 قنبلة جوية موجهة، و74 صاروخا استهدفت أوكرانيا.