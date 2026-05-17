مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء هجمات أوكرانية واسعة بطائرات مسيرة على روسيا

أعلنت السلطات المحلية الروسية مقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم 3 قرب العاصمة الروسية موسكو، في واحدة من أكبر الهجمات الأوكرانية الليلية بالطائرات المسيرة على روسيا منذ بداية الحرب.

وقال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، إن امرأة لقيت حتفها بعدما أصابت طائرة مسيرة منزلها في مدينة خيمكي، الواقعة شمال غرب موسكو، كما لقي رجلان حتفيهما في بلدة بوجوريلكي شمال العاصمة.

وأكد عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا جراء الهجوم الليلي في العاصمة الروسية موسكو، معظمهم قرب مدخل مصفاة النفط بالمدينة.

كما لقي شخص واحد حتفه في منطقة بيلجورود الحدودية، وفقا للسلطات المحلية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت ما مجموعه 556 طائرة مسيرة فوق روسيا.