الفلبين: مقتل 5 متمردين في اشتباك مع جيش الشعب الجديد

ذكر الجيش الفلبيني في تقرير له أن اشتباكا جديدا بين قوات الجيش الفلبيني وبقايا جيش الشعب الجديد في مدينة كاوايان بإقليم نيجروس أوكسيدنتال في نهاية الأسبوع، أسفر عن مقتل 5 متمردين شيوعيين.

وأدت المعلومات الواردة من السكان المحليين إلى وصول جنود الكتيبة الـ15 للمشاة إلى موقع مقاتلي الجبهة الجنوبية الغربية، ودارت معركة بالأسلحة النارية في محيط مناطق أباكا وبوبلاسيون ومان-أولينج، بحسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأحد.

وفي بيان، قال البريجادير جنرال، جيسون جوماوان، القائد بكتيبة المشاة رقم 302 إن الخسائر الفادحة التي تكبدها جيش الشعب الجديد "تظهر الحالة المتدهورة للجبهة المتمردة المفككة".

واليوم الأحد، تم انتشال 5 جثث من موقع الاشتباك ونقلها إلى دار جنازات بمساعدة مكتب الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها التابع للبلدية.