أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في الضفة الغربية من بداية عام 2022 بلغ 36 طفلا، بعد الطفلة جنى البالغة 15 عاماً، التي استشهدت ليلة أمس، في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقالت اليونيسف في بيانها: "الأطفال لهم الحق في الحصول على حقوق الإنسان الخاصة بهم، والتي تشمل الحق في الحياة والحماية من جميع أشكال العنف.. الطفل هو طفل".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد طفلة فلسطينية، مساء الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بـ"استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاماً) بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين".