رئيس الوزراء الياباني يطلب من فصيله في الحزب الحاكم التحقق من مشكلة جمع التبرعات

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه طلب من فصيله في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، التحقيق في أي قضايا تتعلق بالأموال التي تم جمعها خلال فعاليات لجمع التبرعات، بعد أن أظهر تقرير إعلامي الاشتباه في أن فصيله لم يبلغ عن دخله بشكل صحيح.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، عن كيشيدا قوله للصحفيين في طوكيو، إنه أصدر تعليماته للفصيل، الذي استقال من منصبه كزعيم له في وقت سابق من الشهر الجاري، لاتخاذ الإجراء المناسب في حال كانت بيانات الدخل بحاجة إلى تصحيح.

ويعد فصيل كيشيدا واحدا من أكبر الفصائل الخمسة الرئيسية في الحزب الليبرالي الديمقراطي، والتي تتنافس على السلطة لرسم السياسات وتعيين الأعضاء في مناصب بارزة.

وقد واجه بعض أعضاء الحزب تدقيقا في وسائل الإعلام المحلية وأسئلة من جانب المشرعين في المعارضة، بشأن ما إذا كانوا قد انتهكوا القانون بعدم كشفهم عن جميع الأموال التي تم تحصيلها عن طريق بيع التذاكر لحفلات جمع التبرعات.