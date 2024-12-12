 محمد السيد يواصل التأهيل في الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمد السيد يواصل التأهيل في الزمالك

كريم صلاح
نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 1:02 م | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 1:02 م

أدى محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني اللاعب من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، تعرض له خلال مشاركته مع منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


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