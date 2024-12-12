المتحدة تستعد لإطلاق بودكاست أول الخيط مع سامح سند

يستعد الإعلامي واليوتيوبر سامح سند لإطلاق حلقات البودكاست الخاص به ضمن مشروع بودكاست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان "أول الخيط"، وذلك غدًا الجمعة، الموافق 13 ديسمبر.

وفقًا لبيان صحفي، يتناول سند في حلقات البودكاست عالم الجريمة في مصر والعالم وقصصه التي لا تنتهي، بهدف تعزيز الوعي بالقانون ومحاربة كل أشكال الانحراف، ودعم الترابط الأسري، ويشير سند إلى أن للانحراف مسارات متعددة، مما يتطلب التصدي لها لضمان حياة هادئة وصحية.

يسلط سند الضوء في البودكاست على أهمية الحفاظ على الخصوصية والحذر من التعامل مع الغرباء، مع التأكيد على عدم فتح أبواب المنازل إلا لأهل الثقة، مشددا على ضرورة مراقبة الأبناء ومتابعة سلوكهم بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول ضد الانحراف.

ويستعرض في حلقاته قصصًا حقيقية تتناول هذه المشكلات، بهدف استخلاص أفضل الوسائل للوقاية منها.

سامح سند يُعد من أبرز مقدمي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يجمع بين احترافية البحث وآليات التواصل الحديث، مستفيدًا من خبرته الطويلة في مجال الإعلام، وعمل سابقًا مخرجًا بقطاع الأخبار في التلفزيون المصري، وصحفيًا ورسّام كاريكاتير بإحدى الصحف الحزبية.

كما شغل منصب مدير إخراج ومنتج فني في عدة قنوات فضائية خاصة، وقدم العديد من التجارب الإعلامية حتى استقر على مجال سرد القصص الغريبة والجرائم منذ عام 2001، ليُتوَّج بجائزة أفضل صانع محتوى لعام 2023.