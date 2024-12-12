الشرطة الأمريكية تقبض على امرأة بعد هروبها من السجن

تمكنت امرأة تقضي عقوبة بالسجن بتهمة حيازة سلاح وإشعال النار في كنيسة في ولاية ألاباما في 2021 ،من الفرار من سجن فيدرالي في ولاية كونيتيكت الأمريكية لمدة 45 دقيقة تقريبا قبل القبض عليها، وفقا لما ذكرته سلطات السجن اليوم الأربعاء.

وكانت شياوكين يان، وهي مواطنة صينية تبلغ من العمر 30 عاما، تُحتجز في منشأة ذات حراسة أمنية منخفضة في دانبري منذ 20 نوفمبر، حيث تقضي عقوبة بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف السنة بتهمة حيازة شخص أجنبي مقيم بطريقة غير شرعية لسلاح ناري .

وتم إخطار الموظفين في السجن الفيدرالي في دانبري حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي أمس الثلاثاء بأنه تم تفعيل إنذار أمني وهروب نزيلة .

وأفاد بيان لمكتب السجون الفيدرالي بأنه تم إخطار الشرطة المحلية، التي عثرت على يان حوالي الساعة 7:45 مساء بالتوقيت المحلي، وأعادتها إلى مسؤولي السجن.

وتم إخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي بالحادث، ويجري التحقيق في هروب السجينة . كما تم إرسال رسالة بالبريد إلكتروني لطلب التعليق من المحامي الذي مثل يان في قضية ألاباما.

وتكشف سجلات قضائية أن يان، التي كانت قد تجاوزت فترة تأشيرتها غير المخصصة للهجرة ولم يكن مسموحا لها قانونا بحيازة سلاح، قد أُدينت أيضا في محاكمة بتهمة الحرق العمد.

وبحسب دعوى جنائية في القضية، شوهدت يان في مقطع فيديو لكاميرا مراقبة وهي تدخل الكنيسة المعمدانية الأولى في مونتجمري في سبتمبر 2021 وهي تحمل حقيبتين من القماش وترتدي قناع وجه أثناء إقامة صلاوات الكنيسة. ثم شوهدت وهي تشعل عبوات من البنزين في أماكن متعددة داخل الكنيسة، التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحريق.