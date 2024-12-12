وائل جمعة يدعم الأهلي قبل مواجهة باتشوكا

تواجد وائل جمعة، قائد الأهلي السابق، في المران الرئيسي للفريق استعدادا لخوض مباراة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد «974».

واستقبل وائل جمعة كل من خالد مرتجي، المكلف بمهام نائب الرئيس، والمنسق للعام للبعثة ومحمد شوقي، عضو مجلس الإدارة المرافق للبعثة، ومحمد رمضان المدير الرياضي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الإرسال.

ويقيم جمعة في قطر خلال السنوات الأخيرة، حيث يعمل في الاستوديو التحليلي بقنوات بي إن سبورتس.

جاءت زيارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق لدعم الفريق والاطمئنان على البعثة قبل مباراة كأس التحدي، التي يصعد من خلالها الفائز إلى مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا، في نهائي كأس القارات للأندية.

كان الأهلي قد تأهل إلى كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، فيما فاز فريق باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بديربي الأمريكتين.