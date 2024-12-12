 غدا.. انطلاق «الفراودة» مع أحمد العريان ضمن مشروع بودكاست المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. انطلاق «الفراودة» مع أحمد العريان ضمن مشروع بودكاست المتحدة


نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 2:10 ص | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 2:10 ص

يستعد الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد فوزي العريان لإطلاق بودكاست "الفراودة"، غدًا الجمعة 13 ديسمبر، وذلك ضمن مشروع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي وزيادة المحتوى الإبداعي على الإنترنت، الذي يهدف إلى الوصول إلى شرائح جماهيرية أكبر وأكثر تنوعًا.

ويستعرض العريان في هذا البودكاست من خلال حوارات مع شخصيات هامة ومؤثرة في صناعة كرة القدم قديمًا وحديثًا، رحلة كل شخصية بدايةً من محاولة إثبات الذات وحتى تحقيق الحلم، مع استعراض أبرز محطات حياتهم وقصصهم غير المعروفة التي شكلت إنجازاتهم، مع إبراز الجوانب الأخرى من شخصية كل ضيف، والربط بين ما مروا به في مسيرتهم.

كما يتناول العريان أهم القضايا الشائكة في الوسط الرياضي بهدف الوصول إلى حلول دائمة للمشكلات المزمنة، بالإضافة إلى تناول الأحداث الرياضية الجارية من جميع الزوايا ووجهات النظر، لتقديم رسالة إعلامية حيادية وموضوعية تعمل من أجل الصالح العام وترسخ قيم الرياضة الأصيلة وتدعم الروح الرياضية، وتنبذ التعصب الأعمى.

 

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