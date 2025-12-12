حل البرلمان التايلاندي لإجراء انتخابات جديدة مطلع العام المقبل

تم حل البرلمان التايلاندي اليوم الجمعة لإجراء انتخابات جديدة مطلع العام المقبل في بلد يخوض قتالا داميا مع كمبوديا.

وحل رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول مجلس النواب بعد الحصول على موافقة الملك ماها فاجيرالونجكورن، الذي أصبح تصديقه ساري المفعول يوم الجمعة مع نشره في الجريدة الملكية.

كان أنوتين قد أشار إلى هذه الخطوة في منشور على فيسبوك في وقت متأخر من يوم الخميس قائلا:"أرغب في إعادة السلطة إلى الشعب".

ويجب أن تجرى الانتخابات بعد 45 إلى 60 يوما من المصادقة الملكية، وهي فترة سيتولى خلالها أنوتين رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة لا يمكنها الموافقة على ميزانية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية صعبة، حيث تخوض تايلاند قتالا واسع النطاق مع كمبوديا حول مزاعم حدودية متنازع عليها منذ فترة طويلة.ووردت أنباء عن مقتل حوالي عشرين شخصا في القتال هذا الأسبوع، بينما نزح مئات الآلاف على كلا الجانبين.

وتولى أنوتين منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط، خلفا لـ بيتونجتارن شيناواترا، التي لم تخدم سوى عام واحد في منصبها.

وفاز أنوتين في تصويت البرلمان في سبتمبر بدعم من حزب الشعب المعارض الرئيسي مقابل وعد بحل البرلمان في غضون أربعة أشهر وتنظيم استفتاء على صياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة.