لاعب ليفربول: صلاح يساعدنا كثيرا

أكد ميلوش كيركيز، لاعب ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح، زميله في الفريق يساعد اللاعبين بشكل كبير داخل الريدز.

وقال ميلوش كيركيز في تصريحات رسمية: "دور سوبوسلاي في غرفة الملابس؟ هذا أمر مهم، لدينا شخصيات عظيمة تتمثل في فيرجيل فان دايك كقائد، وهو يساعدنا كثيرًا".

وأضاف اللاعب المجري: "محمد صلاح يساعدنا كثيرًا كذلك، وروبرتسون، وجميع اللاعبين الذين لديهم خبرة أكبر منا، لقد مرّوا بكل شيء، ومن المفيد جدا وجودهم هنا".

وتابع: "سوبوسلاي صديق مقرّب لي، وأعرفه منذ أن كنت في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة، لذلك أعرف طباعه جيدا، إنه مهم جدا، إنه قائد رائع لنا في منتخب المجر، ولديه شخصية عظيمة هناك، ومهم جدا هنا أيضًا".

وأكمل: "من المهم أن نحقق نتيجة إيجابية في مباراة برايتون غدًا، وأعلم أن كل مباراة في الدوري الإنجليزي صعبة، وبالتالي عليك أن تكون مركزا بنسبة 100% في كل مباراة لأن كل فريق يمكنه أن يهزم أي فريق آخر".

وواصل: "متأكد الآن، بعد مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، أننا سنكون جاهزين بدنيا وذهنيا لمواجهة برايتون، وبالطبع سنلعب على أرضنا، ونأمل أن يكون الجميع جاهزا، ستكون ثلاث نقاط مهمة".

وأتم ميلوش كيركيز تصريحاته قائلًا: "تماسك الفريق؟ علينا أن نفعل ذلك، أو على الأقل علينا أن نبذل قصارى جهدنا، وأنا أعلم أن الأمور ستتحسن، الفريق متماسك للغاية، ونحن قريبون جدًا من بعضنا، نريد حقًا تغيير الأمور، وأنا أرغب بشدة في ذلك، والجميع يرغب به".